Tech4Islands Awards : un concours d’innovation pour penser les « îles d’après »

Penser les îles d’après, c’est le but du 2e concours d’innovation tech4islands awards. Les candidatures sont ouvertes à l’international à partir de mardi 26 mai et jusqu’au 20 juillet.

Les startups, entreprises innovantes, organismes de recherche et universités en partenariat public/privé peuvent candidater et proposer des solutions innovantes concrètes et rapidement déployables dans les îles, autour de cinq grands axes : Health Tech & e-Santé, Blue Tech durable et résiliente, Clean Tech & Économie circulaire, Smart Tourisme écoresponsable et Inclusion numérique.

Trois Grands Prix Tech4Islands 2020 seront attribués : le Grand Prix MONDE (à l’adresse de l’ensemble des candidats), le Grand Prix OCÉANIE (à l’adresse des candidats océaniens) et le Grand Prix OUTRE-MER (à l’adresse des candidats des Outre-mer français). Les lauréats seront invités à présenter leur solution lors du prochain TECH4ISLANDS SUMMIT à Tahiti.

Le confinement et la crise liés au covid-19 ont révélé la vulnérabilité des économies insulaires, mais ont aussi permis de mettre en exergue l’utilité des outils numériques dans la gestion de crise, l’éducation, la solidarité, la santé avec les consultations à distance, le télétravail, le e-commerce… estiment les organisateurs.

L’urgence du rebond des économies insulaires s’est imposé comme l’objectif prioritaire du concours international Tech4islands Awards pour faire émerger des solutions innovantes par et pour les îles, et de l’événement Tech4islands summit (ex-Digital Festival Tahiti), 4e Rencontres internationales des îles intelligentes et terres d’innovation, pour les partager.

« La French Tech Polynésie est fière de lancer ce concours, le seul qui permette de faire émerger des solutions innovantes, concrètes et rapidement déployables dans les territoires insulaires. Nous allons privilégier des solutions pensées par et pour les îles, qui leur offrent à la fois un développement durable, résilient et inclusif, qui protègent les populations insulaires et développent l’emploi dans les îles éloignées » explique dans un communiqué Olivier Kressman, le président de La French Tech Polynésie.

L’an dernier, le concours a recueilli 66 candidatures en provenance de 10 pays et territoires de par le monde. Le premier Tech4Islands Awards a récompensé BiOceanOr (solution de station météo sous-marine connectée) et LeadBees (solution de gestion connectée des ruches).

Les lauréats du concours iront au CES de Las Vegas…

Cette année, parmi les nombreuses dotations, les lauréats seront notamment invités à participer au prochain Tech4islands Summit à Tahiti, au prochain CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial dédié aux innovations technologiques, ils bénéficieront d’un accompagnement exclusif pour obtenir le label “Efficient Solutions” par la Fondation Solar Impulse qui valorise les solutions durables bénéfiques à notre Planète, ils se verront également offrir plusieurs sessions de coaching et de mentorat par des personnalités de renom comme Fleur Pellerin, ancienne ministre et co-fondatrice du fonds d’investissement Korelya Capital ou Inès Leonarduzzi, CEO de Digital For The Planet, afin de les accompagner dans la structuration de leur solution.

Les 5 grands thèmes du concours cette année :



● Health Tech & e-Santé : des solutions concrètes qui protègent les populations et permettent un égal accès aux soins dans les îles éloignées, ainsi que le soutien des personnes fragilisées psychologiquement par les effets induits de la crise Covid-19.



● Blue Tech durable et résiliente : des solutions concrètes qui accélèrent la relance et réduisent la crise sociale en préservant les îles, les océans et la biodiversité, qui renforcent la résilience insulaire au changement climatique et développent des richesses partagées et décarbonées.



● Clean Tech & Économie circulaire : des solutions concrètes qui réinventent notre façon de produire et de consommer, afin de faire des territoires insulaires des modèles d’éco-consommation qui intègrent une gestion globale des déchets et de leur valorisation.



● Smart Tourisme : des solutions concrètes qui permettent un accès aux nouveaux métiers du tourisme pour les populations des îles, qui favorisent le retour rapide d’une activité régulée et maîtrisée et qui valorise les équilibres culturels et naturels.



● EdTech & Inclusion numérique : des solutions concrètes qui réduisent les inégalités et permettent à chacun d’accéder aux services publics, aux formations, aux enseignements supérieurs, à l’activité économique et à l’emploi, et qui favorisent le télétravail.

Pour candidater, cliquez ICI