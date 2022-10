Un guide touristique virtuel présenté au Tech4islands Summit

“L’application est née d’une petite ballade aux 3 cascades il y a trois ans. J’ai redécouvert la légende de Faarumai” raconte Vairea. Mahana et elle imaginent alors la possibilité d’avoir un guide à portée de main, dans son smartphone.

“Il y a des personnes plus auditives, d’autres plus visuelles. J’ai voulu développer quelque chose pour les personnes qui sont plutôt visuelles, notamment les enfants de la nouvelle génération, pour réapprendre les légendes polynésiennes“, explique Vairea. C’est donc la technologie de la réalité augmentée qui a été choisie pour l’application.

Les deux femmes ont décidé de se former afin de développer elles mêmes leur produit et maitriser leur projet.

Mahana a intégré l’école du jeu vidéo et de l’animation de Polynésie Poly 3D. Elle est aujourd’hui, à 21 ans, diplômée. Avec Mathis Deswarte, Mahealani Taua et Ariitea Juventin, d’autres étudiants de Poly 3D, elle aura passé plus 3000 heures à encoder.

De son côté, Vairea, s’est lancée dans un master en management et commerce international. Elle vient d’entamer un deuxième cursus en Médiation scientifique et culturelle. Des connaissances qui doivent lui permettre de mettre leur technologie au service de la culture du fenua.

L’application Tiar’E guide est aujourd’hui en phase de test. Déjà 52 beta testeurs sont enregistrés. Pour mener à terme leur projet, Vairea et Mahana ont également ouvert une cagnotte Leetchi.

Concrètement, voici comment fonctionnera cette application : des logos seront disposés sur des sites culturels de Tahiti. La petite start-up a signé un partenariat avec le service du Tourisme. Grâce à votre smartphone, vous pourrez les scanner et faire apparaitre votre guide, Tiare, une jeune polynésienne qui vous contera la légende du lieu où vous vous trouvez.

Tiare, votre guide virtuelle. Crédit : Tahiti Nui Télévision

Tiar’E guide était présentée au Tech4islands summit cette semaine, sous la thématique du tourisme durable. “Ça nous tenait vraiment à coeur d’être ici. On veut proposer notre culture en pleine nature grâce à la technologie.”

L’offre touristique durable existe en Polynésie mais elle relève d’initiatives privées et isolées. C’est le constat des participants à la table ronde du Tech4islands summit sur le sujet. La stratégie Fāri’ira’a Manihini 27 de Tahiti tourisme va être présentée à l’assemblée de la Polynésie française d’ici une dizaine de jours.

Si vous souhaitez devenir beta testeur ou soutenir le projet Tiare E-guide, rendez vous ICI