Tahiti se prépare au concours de Miss France 2020

Du 17 au 26 novembre prochains, les 30 miss, toutes candidates à la succession de l’actuelle Miss France, Vaimalama Chaves, séjourneront notamment à Tahiti et Moorea où elles découvriront toute la richesse et le patrimoine de ces îles. Afin de les accompagner dans cette aventure, un programme complet a été élaboré. Les candidates devront se prêter à des séances photos et des vidéos les mettant en scène lors d’activités sportives, nautiques, des sorties en catamaran ou encore des séquences de découverte d’activités typiquement locale, avec une véritable immersion culturelle. Ces photos et vidéo seront diffusées lors de la soirée de l’élection.

À l’arrivée à Tahiti, un accueil traditionnel attendra les candidates. La délégation devrait aller aussi à la découverte de l’île de Moorea, avant de repartir pour Paris le mardi 26 novembre.

Pendant tout leur séjour, les candidates seront entourées par 5 membres du comité Miss France et 33 membres composant l’équipe de production et de l’équipe technique. En outre, 10 journalistes et photographes (presses écrites et digitales) seront chargés de couvrir l’ensemble de l’événement.

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :

Subvention de la Délégation au développement des communes : rénovation de la salle omnisports de Toahotu

Demande de transfert de la compétence relative aux aérodromes d’Etat de Bora-Bora, de Raiatea et de Rangiroa à la Polynésie française

Projet de loi du Pays portant diverses mesures fiscales et douanières

Le Pays poursuit sa politique de soutien aux investissements privés

Prix des hydrocarbures au 1er septembre 2019

Aide à l’équipement en radiocommunications en faveur des pêcheurs professionnels

Fréquentation touristique : hausse de 18,3% au premier semestre

Subvention pour le comité du tourisme de Rangiroa

Assises du Tourisme – Fari’ira’a Manihini 2025

Emploi salarié marchand : hausse de 2% sur douze mois

34ème édition de la Foire agricole

Transport de chevaux de course en provenance de Nouvelle-Zélande : subvention à l’association hippique

Aide financière pour la régénération des cocoteraies de Tureia et Nukutavake

Soutien à la société coopérative agricole Taputapuatea

Journées européennes du Patrimoine organisées par le Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha

Point sur les campagnes de ramassage des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E)

Droits de la femme et problématiques de discrimination : subvention de fonctionnement à l’association « PACL Events »

Transfusion sanguine : une pratique encadrée

Aide au logement étudiant au titre de l’année universitaire 2018-2019

Subventions de fonctionnement en faveur d’établissements publics d’enseignement

Subventions de fonctionnement pour le sport scolaire

Soutien à l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI)

Subvention de fonctionnement en faveur du CNAM

Subvention en faveur de l’Association du festival international du film documentaire océanien (AFIFO)

Subventions de fonctionnement aux associations sportives et de jeunesse

Projet de loi du Pays sur le financement du permis de conduire

Présentation du jeu-concours « comment sauver des vies sur la route ? »