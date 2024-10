Tahiti Burger Week : Hauarii Soi-Louk remporte la seconde édition

Le défi était de taille à la Tahiti Burger Week #2 pour les 4 finalistes : préparer 40 burgers chacun devant le jury et le public. Pour ce concours, les participants ont dû casser leurs habitudes et gérer le stress.

« Dans les critères, il y a le visuel, la présentation, l’utilisation de produits locaux et bien sûr, le goût. Il faut qu’à la fin, ç’ait tout son sens. Et s’ils ont pris en compte les conseils qu’on leur a donnés pendant les dégustations du premier round » explique Heimata Hall, membre du jury.

Ce concours est l’occasion pour les chefs de démontrer leur savoir-faire, mais aussi pour les cuisiniers des établissements plus modestes de gagner en visibilité. La roulotte Tano Maita’i s’est ainsi distinguée, en remportant le coup de cœur du public : « C’est génial d’avoir une compétition de burgers comme celle-ci. Nous, on est comme des outsiders, on est une petite roulotte au PK18, mais c’est fun ! » se réjouit Chris Liao, son gérant.

C’est finalement le burger Hau Maru qui l’emporte avec sa composition unique au Remu. Le chef du Yellowfin, Hauarii Soi-Louk détient désormais le prix du meilleur burger de Tahiti.

Et les organisateurs de l’événement l’ont déjà annoncé : une nouvelle édition se tiendra l’an prochain sur un site encore plus grand.