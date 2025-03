Un Tahitien installé dans l’Hexagone finaliste de la Coupe de France de Burger

Du pain avec de « la pulpe de Uru », un steak haché de bœuf « mélangé avec du cochon rôti mariné avec un miel fumé », une sauce à base de « poivre du Vanuatu » et « rehaussée avec un rhum local »… Voici quelques-uns des ingrédients du burger baptisé « En territoire perdu » et imaginé par Mathieu Marquet, Tahitien installé en métropole et finaliste de la Coupe de France de Burger pour la région Sud-Ouest.

Mathieu avait déjà participé en 2022, avec une création à la sauce Hinano, en 2023 et 2024. Cette année, pour la 10e édition de l’événement, il affrontera les 24 autres finalistes à Paris le 2 avril, porte de Versailles.

Mathieu Marquet est né au fenua mais a grandi en métropole. Aujourd’hui gérant d’une roulotte à Montpellier, il propose à ses clients des spécialités du fenua à base de poisson cru, mais aussi des burgers.