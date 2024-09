Shelby Hunter : « On arrive à faire changer les mentalités »

TNTV : Comment avez-vous vécu cette soirée d’élection ?

Shelby Hunter : « C’était un travail d’un mois avec le comité Miss T Tahiti. Un travail acharné, discipliné, et c’était beaucoup d’épreuves, parce qu’il y avait d’autres candidates qui qui ne savaient pas danser, qui n’avaient pas encore les techniques pour pouvoir assimiler certaines chorégraphies ».

TNTV : En quoi cette victoire est importante pour vous ?

– PUBLICITE –

Shelby Hunter : « Je pense que, que ce soit en Polynésie ou dans le monde entier, on a toujours besoin de prouver quelque chose. Même pour moi-même, en étant une transgenre, pourquoi ne pas ? Pourquoi ne pas faire des élections comme d’autres élections de Miss Tahiti ou Mister Tahiti. Pourquoi pas nous ? »

TNTV : Selon vous, le regard du grand public concernant les transgenres a-t-il évolué dans le bon sens ?

Shelby Hunter : « on espère bien que les gens peuvent évoluer, que le mental peut apporter du positif dans nos vies, que ce soit dans notre communauté ou dans la vie des personnes soi-disant normales. Donc, je pense qu’on a toujours ce côté positif et négatif. Pour moi, il est important de montrer quelque chose de positif. Je pense que oui, on arrive à faire changer les mentalités ».

TNTV : Au niveau de la soirée, le comité avait bien fait les choses…

Shelby Hunter : « Oui. Ils sont très bien constitués et ils se relaient beaucoup au travail, ils s’entraident beaucoup. On a eu la chance aussi cette année d’avoir Hereiti en tant que chorégraphe, et puis O’Omaka qui était là pour nous cadrer. Et c’était vraiment important qu’elle soit là pour nous rappeler les choses importantes pour l’élection ».

TNTV : Pour les tenues, comment avez-vous fait ?

Shelby Hunter : « On a eu la chance d’avoir des sponsors qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance et qui n’avaient pas de préjugés ».

TNTV : Maintenant que vous détenez le titre de Miss T Tahiti, quels sont vos projets ?

Shelby Hunter : « Avec le comité, on réfléchit a deux choix qu’on n’a pas encore confirmés, donc vous saurez plus tard ».

TNTV : Comptez-vous œuvrer pour faire évoluer les mentalités ?

Shelby Hunter : « Le monde évolue, donc on essaye d’avancer un peu plus vite pour pouvoir faire comprendre au peuple, que ce soit ici en Polynésie, ou à l’étranger, de pouvoir montrer que nous existons et que deux mots sont importants : l’amour et le respect ».