Séismes : la communauté turque de Polynésie lance un appel aux dons

Selon les autorités, 46 000 personnes ont trouvé la mort en Turquie et 6 000 côté syrien suite au séisme du 6 février dernier, et à ses répliques. Le séisme de magnitude 7,8 a dévasté le sud de la Turquie sur 20 000 km2 et une partie de la Syrie.

Un mois après, le pays tente de se reconstruire. En Polynésie, la communauté turque organise une collecte de dons en soutien aux populations touchées. Michel Köksal Mutlu, représentant de la communauté, et candidat pour être consul honoraire en Polynésie, a demandé le soutien du gouvernement polynésien. “Le Consulat General de Turkiye, m’a contacté pour m’informer qu’un compte spécial en France a été mis en place par l’Ambassade de Turquie à Paris, pour pouvoir recevoir les fonds pour aider les sinistrés du séisme”, explique-t-il dans un courrier.

La catastrophe a laissé des centaines de milliers de familles sans toit a affecté le quotidien de 14 millions de personnes…