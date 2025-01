Risque phytosanitaire : le Pays fait évoluer les conditions de transport de marchandises entre les iles

Récemment, plusieurs maladies et insectes ravageurs ont été ajoutés à la liste des organismes à surveiller. Parmi eux, des insectes s’attaquant aux fruits d’ananas, notamment des cochenilles vectrices d’un virus réduisant la qualité et les rendements des récoltes. Des microorganismes présents dans la terre, responsables de pertes agricoles importantes, figurent également dans cette liste. Ces nuisibles, encore absents de certaines îles, nécessitent des mesures strictes pour préserver les zones indemnes.

Par ailleurs, la distribution du virus du Bunchy top du bananier (BBTV) a été actualisée à la suite de sa détection sur les îles de Bora Bora et Tahaa. Ces deux îles sont désormais considérées comme infestées par ce virus, connu pour ses effets dévastateurs sur les plantations de bananiers.

Pour renforcer les dispositifs de contrôle, la liste des traitements approuvés par la direction de la Biosécurité a été élargie. De nouvelles mesures spécifiques ont été instaurées pour limiter la propagation des nuisibles émergents, notamment via le transport de terre et de plants. De plus, de nouvelles options de traitement contre la petite fourmi de feu sont désormais accessibles. Ces avancées permettent aux agriculteurs et aux usagers de faire appel à des prestataires agréés, réduisant les délais d’attente souvent engendrés par la saturation des infrastructures publiques.