Repérée sur les réseaux sociaux, Kahaia Tapare défile pour Versace à Milan

Née à Tahiti d’une maman américaine et d’un papa polynésien, Kahaia Tapare grandit jusqu’à ses 15 ans à Bora Bora, avant de rentrer à Tahiti il y a deux ans. Toute petite déjà, elle se rêve mannequin : « Quand elle avait 2-3 ans, elle me volait mes chaussures à talons. Et elle avait son propre style, je lui achetais des petites robes et tout, mais elle ne voulait pas, c’est elle qui choisissait comment s’habiller » se rappelle Jessica, sa maman. « J’ai toujours voulu faire du mannequinat ou travailler dans la mode » confirme Kahaia. Des tops qui l’inspirent : « Ceux des années 90, comme Kate Moss, Naomi Campbell ou encore Shalom Harlow. Elles ont beaucoup travaillé pour arriver là où elles sont aujourd’hui ».

Il y a quelques mois, un agent repère Kahaia sur le compte Instagram de sa meilleure amie, et tout s’enchaine alors très vite. « On a parlé pendant des mois, on voulait s’assurer que ce n’était pas une arnaque, qu’il ne nous demandait pas d’argent, et qu’on pouvait lui faire confiance » explique Jessica.

Kahaia étant encore mineure, elle s’envole en août à New York accompagnée de sa mère, et signe avec la renommée agence The Society, qui compte de grands noms tels que Karlie Kloss, Irina Shayk, Cindy Bruna, Kendall Jenner ou encore Adriana Lima. Elle passe ensuite quelques castings et rentre à Tahiti où elle apprend qu’elle est retenue pour défiler à la Fashion Week de Milan, pour Versace. « C’est un super début ! Même ses agents n’en revenaient pas » se réjouit Jessica.

Surtout que Kahaia n’a encore jamais défilé de sa vie : « Je suis restée des heures au téléphone avec mon agent, il m’a appris à marcher via Zoom, il me disait ce qu’il fallait faire, ne pas faire… ».

Direction Milan où elle signe avec la branche européenne de l’agence The Society : Elite. Pour son premier défilé, Kahaia confie ne pas avoir du tout stressé : « Je ne suis pas quelqu’un de nature stressée, je ne me plains pas » plaisante-t-elle. C’était merveilleux. J’avais juste peur de sourire durant le défilé (car il ne fallait pas sourire, Ndlr), alors j’ai serré mes dents ! ». « Je me suis fait de super copines, très gentilles » ajoute-t-elle. Un défilé qui a fait la fierté de ses proches : « On avait un groupe WhatsApp, on a tous regardé le défilé en live, on s’envoyait des photos, on a pleuré. On est tous très fiers d’elle, c’est dingue, c’est un grand début. On n’aurait même pas imaginé qu’elle défile si rapidement pour une grande marque » admet Jessica.

Actuellement à Paris, Kahaia sera de retour prochainement au fenua afin de poursuivre sa scolarité et passer son baccalauréat. En plus de faire carrière dans le mannequinat, Kahaia aimerait bien faire une école de marketing spécialisée dans la mode, et créer sa propre marque de vêtements, un jour. Après Versace, elle ambitionne de défiler pour d’autres grands noms de la mode : « Je rêverai de défiler pour Alexander McQueen parce que j’adore ses shows, et Rick Owens aussi ».