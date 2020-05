Rentrée : les cantines scolaires reprennent du service

Après avoir préparé près de 20 000 repas pour les familles nécessiteuses de la commune durant le confinement, les agents de la cuisine centrale de Faa’a reprennent du service pour les élèves. Au menu de ce premier jour, ma’a tinito « pour que les enfants redémarrent en force ! (…) Il n’y a pas trop de changement, ce sont surtout les effectifs des élèves qui ont baissé. Mais le travail est comme d’habitude, avec le respect des mesures barrières en plus. (…) En temps normal, on prépare des repas pour nourrir 2 000 à 2 700 élèves, et là, on est à 1 100, car beaucoup d’élèves n’ont pas encore repris le chemin de l’école » précise Edgar Tetahiotupa, chef cuisinier à la cuisine centrale de Faa’a. Malgré la situation sanitaire actuelle, il assure que ses équipes sont toujours autant motivées.

De la préparation à la livraison dans les écoles, deux équipes de 9 agents se relaient pour travailler.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

À l’école maternelle Heiri, tout le monde est sur le pied de guerre pour accueillir les pensionnaires dans la cantine. Myriam Cadousteau, la directrice, veille à ce que les gestes barrières et les consignes soient bien respectés. « L’accès à la cantine est multiplié, c’est-à-dire qu’il y a une partie des classes qui rentre par un accès, et une autre partie qui rentre par un autre accès. On rentre par un accès et on sort par un autre » explique-t-elle. Pour se repérer, chaque enfant a des sets de table de couleur : « C’est aussi pour que ce soit plus attractif pour les élèves, et vraiment plus motivant et intéressant pour eux ».

Tout a été organisé en fonction du protocole sanitaire et du vadémécum qui a été transmis aux établissements. Par groupe de 9 qui tourne, les enfants rentrent de manière alternée à la cantine toutes les 10 minutes. Et de 8 par table, ils sont désormais 2 à 3 maximum. Ils ont chacun un plat déjà préparé sur la table. Le repas s’effectue dans un calme inhabituel et les enfants ne semblent pas perturbés par ce nouveau mode de déjeuner. L’organisation est bien cadrée : il ne faut pas faire les tomber les objets, ne pas échanger les verres et couverts, rester assis tout le long du repas, ne pas partager les aliments…

« On veut vraiment que les familles sachent qu’on mettra tout en œuvre pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles (…) Ils ont été préparés déjà par leur famille que ça ne sera plus comme avant » nous dit Stéphanie Tuhoe, institutrice en section des grands.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« C’est vraiment agréable de les retrouver, cela fait plaisir de travailler avec eux en présentiel, de voir les progrès qu’ils ont fait à la maison. (…) La continuité pédagogique a été assurée pour la plupart d’entre eux » ajoute l’institutrice. « On est tous dans une situation assez inédite, c’était compliqué de ne pas se faire de câlin au portail, ce matin. Certains élèves sont venus et voulaient m’attraper, j’ai dû les repousser, c’était un crève-cœur, mais le sourire est là, l’ambiance est là… Nous sommes tous heureux et satisfaits de cette reprise. Ça s’est vraiment bien passé » poursuit-elle.

20 écoliers sont pour l’instant inscrits dans cette cantine. Si le nombre venait à augmenter, plusieurs services seraient organisés pour maintenir la distanciation sociale.

Exceptionnellement à Faa’a, les cantines serviront aussi à manger le vendredi.