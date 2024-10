Remuna, le forgeron de Rurutu

C’est au cœur de l’île de Rurutu que l’on trouve l’un des trois forgerons traditionnels que compte la Polynésie. C’est après l’armée que Remuna Picard a décidé de se lancer dans la ferronnerie. Un métier ancestral dont il a appris les rudiments en Angleterre, ces 17 dernières années.

« C’est un métier qui disparait partout dans le monde, même en Europe. Les forgerons qui forgent de façon traditionnelle se comptent sur les doigts de la main en Angleterre. On doit être une dizaine », explique l’artisan.

La pratique de la ferronnerie traditionnelle s’inscrit dans sa philosophie de vie. Ses instruments de travail sont parfois centenaires. Comme le soufflé qu’il utilise.

« Le plus important, c’est déjà d’avoir une forge pour le feu. Et aussi un soufflé, qu’il soit électrique ou manuel. Le mien est manuel. Il doit avoir plus de 200 ans et il marche toujours. Je l’entretiens avec de l’huile animale », confie Remuna.

Le métier est physique et difficile, mais Remuna s’inscrit dans une démarche artistique. Reste que pour assouvir sa passion, il est en recherche constante de matière première.

« Il faut du charbon et du métal. Le métal, on peut le recycler grâce aux ressorts de voitures, ou aux arbres à cames », dit-il.

Grâce à ses mains expertes, Remuna crée des outils utiles, mais aussi esthétiques, qui trouveront qui à coup sûr leur public.

« Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas. Venez à Rurutu. L’île est magnifique. Mais n’oubliez pas le petit forgeron », sourit-il.