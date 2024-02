Record de fréquentation touristique en 2023

La fréquentation touristique de la Polynésie a atteint un niveau record en 2023. En effet, le fenua a accueilli 261 813 touristes, contre près de 219 000 touristes en 2022 et 236 000 en 2019.

Ce résultat s’explique une fois de plus par les niveaux de fréquentation très élevés pour les marchés nord-américains et métropolitains (33% de plus qu’en décembre 2019). Ces deux marchés représentent 75% des touristes du mois, contre 69% en 2019 et 80 % en 2022.

Tous les types de tourisme, terrestre comme flottant, continuent de dépasser les niveaux d’avant-crise.

En décembre 2023, la Polynésie française a accueilli 26 749 visiteurs. Ce résultat s’explique par l’arrivée de 23 101 touristes et de 3 648 excursionnistes qui sont venus à bord de sept navires. En cumul depuis janvier 2024, la Polynésie française a accueilli 305 700 visiteurs dont 261 813 touristes et 43 887 excursionnistes, qui sont venus à bord de 63 navires.

La clientèle d’Amérique du Nord représente 50% des effectifs du mois et reste majoritaire. Si les nuitées sont 23% plus élevées par rapport à décembre 2019, elles restent similaires à décembre 2022, avec un total de 359 200 nuitées et une durée moyenne de séjour moins longue de 0,5 jour.