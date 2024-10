Quatre nouveaux projets de construction d’abris de survie dans les Tuamotu

Le programme de construction d’abris de survie, lancé en 1984 face aux risques climatiques et météorologiques menaçant les atolls des Tuamotu, vise à garantir la protection de la population des atolls face aux cyclones et aux vagues de submersion. Ces bâtiments, cofinancés par l’État et le Pays, servent à la fois d’abris de survie et de structures publiques – écoles, centres de secours, mairies – au service des besoins quotidiens des habitants, renforçant ainsi leur utilité.

Depuis 1984, quarante abris de survie ont été bâtis aux Tuamotu. Aujourd’hui, le programme 2021-2025 se concentre sur l’ajout d’abris supplémentaires : neuf projets sont en phase d’étude et huit en phase de travaux, tandis que deux écoles (à Manihi et Vahitahi) sont désormais prêtes, offrant respectivement des capacités d’accueil de 533 et 105 personnes.

École de Manihi (Crédit Photo : Haut-Commissariat)

ñcole de Vahitahi (Crédit Photo : Haut-Commissariat)

Nouveaux projets à Fakarava, Hao, Anaa et Rangiroa

Le COPIL a approuvé quatre nouvelles initiatives d’un montant total de 1,276 milliard Fcfp, subventionnées par l’État et le Pays. Les communes, elles, sont « pleinement décideuses et actrices du processus » , rappelle le Haut-commissariat dans un communiqué, soulignant que chaque commune choisit les bâtiments à utiliser comme abris de survie. Les projets validés incluent la construction d’une école à Fakarava, des études pour un bâtiment sur l’île de Hao, la reconstruction d’une infirmerie à Anaa, et des études pour le centre médical de Rangiroa.

« La priorité est avant tout de protéger les populations de la Polynésie française contre tout événement météorologique majeur » , conclut le communiqué.