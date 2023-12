Tere hope’a nō te mau pahī ‘i Tuamotu

Mai te ‘ōmuara’a ‘ō teie ‘āva’e tītema, te tere noa ra te mau pahi uta ferēti i te taamotu Tuamotu mā. Muri mai ia Maris Stella, te pāhi Dory tei uta e pae tane mā’a nō te ‘ōro’a noera ‘i te nūna’a nō Manihi. Te mā’a hotu, te mā’a tupu, te mau ‘īna’i fa’ato’eto’e hia ‘e tae noa atu i te mā’a punu, mau mā’a tei ‘ōpere hia ‘i roto nā fare toa ‘e maha ‘o teie motu.

Nunā’a no Fakarava ‘i ni’a te uahu

I te pae ‘apato’erau ia Manihi, te pahī Mareva nui teie ‘e huri nei tāna ferēti i ni’a i te uahu nō Fakarava. Tā te nūna’a i tāpapa atu nō te ho’o i te mau ‘āfata ‘īna’i nō teie mau ‘ōro’a. ‘Āre’a te mau hōtera ‘utuāfare, te mau fa’anehenehe ‘e tā rātou tumu rā’au noera tā rātou i ti’i mai

« Mea fāna’o mātou na ni’a tera ‘e toru pahī, ‘e te vai ra tā tō Aranui te haere mai nei io mātou. ‘E te vai ra te mau taea’e te fereiti mai nei te mā’a nā ni’a ia Aranui, te maha ia ‘o te pahī » te reo mauruuru ‘o te ho’ē ta’ata no Fakarava, François TEKURIO te i’oa.

« Mea faufa’a roa te pahī no Fakarava…te pahī ‘e tae mai nei no te mā’a, te mau tauiha’a » te hi’ōra’a ‘a Dick TEHEI, ta’ata no Fakarava.

Teie te tere hōpe’a ‘o te Mareva nui ‘i Fakarava, ‘āhuru tane ferēti tāna i uta atu, mai te ‘i’o pua’a, te hā’uti nā te tamari’i nō teie ihoa mau ‘ōro’a hope’a matahiti. I te ‘ōmuara’a ‘o te ‘āva’e tenuare, teie pahī ‘e ho’i ai ‘i Fakarava. Te Maris Stella 3, tīa’i hia ‘i teie mau mahana, te pāhi hōpe’a te tipae atu ‘i teie motu nō Tuamotu.