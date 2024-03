Quand les bureaux de poste deviennent numériques 

Dématérialiser les services : c’est le mot d’ordre et la poste polynésienne n’y échappe pas. Fare Rata a lancé il y a quelques semaines sa première application mobile, disponible sur Android et IOS. Déjà plus de 1200 personnes l’ont téléchargée.

Elle regroupe différents services comme le suivi des colis, le paiement des boites postales ou encore les informations sur les bureaux de postes : « Nos 81 bureaux de poste sont affichés dans l’application avec toutes les informations, assure le chef de projet et responsable marketing, innovation Cyril Lopez. Et notamment une information qui n’est pas disponible en ligne ou en dehors de cette application, c’est de savoir si une boite postale est disponible«

Le but recherché est d’éviter aux clients de Fare rata des déplacements inutiles.

L’application devrait encore se développer. Vous pourrez par exemple être notifié via un push sur votre smartphone à l’arrivée d’un colis, ou affranchir votre courrier en ligne. « c’est quelque chose qu’on a déjà mis en place pour nos clients professionnels qui sont sur la plateforme Fenua Market. Ils peuvent affranchir en ligne et venir en bureau de poste, avoir une file dédiée pour que ce soit plus rapide et imprimer leur étiquette, la poser sur leur colis. Ça va être disponible via l’application aussi. Ce sera l’un des prochains service. »

L’équipe du pôle innovation de Fare Rata -une cellule qui a vu le jour il y a deux ans- travaille à la modernisation des outils. « Leur gros projet, c’est de travailler à la refonte de nos systèmes d’information. On travaillait depuis les années 80 avec un vieux système qui a besoin d’être remis au gout du jour pour interagir avec des applications connectées ». L’un des objectifs est de mettre en place un espace client permettant de gérer les « procurations, tous les services, tous leurs contrats avec Fare Rata directement via l’application. Ça, ce sera mis en place en 2024 et 2025. »

Mais Fare Rata travaille aussi à d’autres projets. La livraison de colis par drones est notamment toujours envisagée…