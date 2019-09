Première traversée pour le nouveau navire Aremiti 6

Arrivé le 26 août à Papeete, l’Aremiti 6 démarre ses voyages inauguraux. “Pour nous c’est énormément d’émotion de mettre enfin en service ce navire sur Moorea. C’était 5 années de travail. Ça a été compliqué mais enfin on y est arrivé et c’est pas la fin, ce n’est que le début. Maintenant il faut le mettre en exploitation et surtout s’assurer que la population soit contente de ce navire”, nous dit Tuanua Degage directeur technique de la société.

Pour ce premier voyage inaugural, à bord, de la musique et un buffet étaient prévus. “Avec des amis, on a décidé de faire un tour à Moorea. Il y a une super ambiance. (…) Le bateau est plus confortable, on a plus d’espace aussi”, confie une passagère.

Gabilou était de la partie : “Le bateau n’a pas bougé mais la mer est assez forte. Normalement ça doit bouger un peu mais là j’ai l’impression qu’il est très stable”, a réagi le chanteur.

Dès lundi, le nouveau navire commencera ses rotations quotidiennes. Retrouvez les horaires en cliquant ICI