Préavis de grève à Air Tahiti Nui, Air Moana et Air Tahiti : des salariés « surpris »

Après OPT, Newrest, Tahiti Sûreté et ADT, c’est au tour d’Air Tahiti Nui, Air Tahiti et Air Moana, de déposer leurs préavis, avec une grève qui serait effective vendredi 16 août 00 h 00 faute d’accords trouvés.

Trois préavis signés des mêmes syndicats : CSTP-FO, CSIP, O Oe To Oe Rima et Otahi ont été déposés. Du côté d’Air Tahiti Nui, le syndicat majoritaire, A Ti’a i Mua, n’est pas signataire de ce préavis. Pour Rodrigue Chan, secrétaire général du syndicat Tamarii Air Tahiti Nui A Ti’a i Mua, affilié à l’organisation syndicale A Ti’a i Mua, cela a été une surprise : « Nous n’étions pas au courant, on a été très surpris que ce préavis tombe. Nous n’avons pas été consultés, nous ne sommes pas signataires. Nous nous désolidarisons de ce préavis ». Environ 75% des PNC sont affiliés au syndicat A Ti’a i Mua. Si grève il y a, elle devrait être donc conduite par une minorité de PNC. Aussi, aucun des points soulignés par le préavis comme l’augmentation de la grille salariale de 6%, ainsi qu’une revalorisation des primes, n’est partagé par le secrétaire général : « Nous sommes toujours en train de finaliser le protocole de fin de conflit de juillet 2023 où des augmentations de salaires ont déjà été actées ».

Si les syndicats majoritaires d’Air Tahiti et d’Air Moana sont en revanche signataires des préavis, bon nombre de salariés ou même des délégués syndicaux ont pris connaissance des préavis dans la presse. Car les centrales syndicales peuvent en effet faire des préavis sans les en informer au préalable.

« Il ne faut pas oublier qu’Air Tahiti représente 1200 salariés donc aller rencontrer au porte-à-porte chaque salarié pour leur exposer, il nous faudrait un mois pour avoir leur avis et des fois les organisations syndicales sont là pour prendre des décisions pour le bien-être des salariés, expliquait Cyril Le Gayic de la CSIP ce lundi après-midi après une rencontre avec la direction d’Air Tahiti. Nous avons parcouru tous les points et là, la direction va se retirer pour nous faire une proposition et on doit se revoir mercredi. C’est selon les propositions qu’il va nous faire sur les points. On a débattu un par un. (…) On va voir à l’écrit. (…) On attend la rédaction et on se revoit mercredi (…) On n’est pas là pour titiller ADT. On est là pour les revendications propres. »