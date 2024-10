Pour Noël, Mahina collecte des jouets pour les enfants qui n’en ont pas

La petite Poehere met sur la table de la grande collecte, ses jeux de construction, ses livres et même ses doudous, qu’elle n’utilise plus. « Elle voulait garder certains jouets, qui sont surtout sentimentaux, mais voilà, elle se dit que ça peut servir à d’autres enfants, donc elle est contente » confie Mareva, sa maman.

Encourager les plus jeunes, dès la maternelle, à se tourner vers les autres, c’est pour l’école Hitimahana leur offrir un avenir plus solidaire. « On forme les citoyens de demain. Il faut leur inculquer ces valeurs de partage, de solidarité, envers ces enfants qui n’ont pas le minimum à la maison et qui rêvent d’avoir un jouet pour Noël » confie Nathalie Bigorgne, directrice de l’école.

Poehere est venue donner ses jouets. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Avec le soutien de la mairie, les écoliers, collégiens et lycéens de Mahina sont invités depuis 5 ans maintenant à garnir la hotte du père Noël. « Tout le monde participe, même le CJA, à cet élan de générosité. On n’oublie pas les familles nécessiteuses de Mahina, surtout en périodes de fêtes » indique Damas Teuira, le tavana de la commune.

– PUBLICITE –

De leurs côtés, les lutins des ateliers collaboratifs Tata’i se chargent de nettoyer et de réparer les dons. L’année dernière, le père Noël a distribué 240 cadeaux aux enfants les plus démunis de Mahina.