« La délégation de la FISSAP, ‘représentative au sein du CHPF’ et composée de 22 agents du CHPF ainsi que de la Direction de la santé » a « été reçue le 04 mai 2024 » par les autorités, indique le communiqué. « Les problématiques règlementaires, organisationnelles, fonctionnelles et du système de santé ont été exposées, des solutions ont été proposées et des priorités ont été ciblées pour tous les agents ».

« Difficulté de recrutement », « reconnaissance des compétences des agents », ou encore « révision des grilles indiciaires et des statuts » ont été discutés. « Au Conseil d’Administration du 04 juin 2024, la représentante du personnel a tenu compte des besoins des personnels de santé, en particulier des catégories D et C longtemps oubliés (…) pour déterminer son vote sur la subvention proposée au-delà de 1 milliard 700 millions soit 3 milliards 750 millions » de francs, écrit Mireille Duval.

Selon celle-ci, 1,7 milliard sera consacré au fonctionnement du CHPF, 150 millions de francs pour le « dispositif lié aux Jeux Olympiques ». Le 1,9 milliard restant étant destiné à « renforcer la trésorerie » de l’établissement. La secrétaire générale de la FISSAP considère donc que le CHPF « a été et est soutenu ».