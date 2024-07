Pour célébrer la tenue des JO, Fare Rata a annoncé, ce mercredi, l’émission d’un timbre « Teahupo'o Epreuves de surf - Paris 2024 ». « Il symbolise non seulement l'esprit d'aventure et de compétition des Jeux Olympiques, mais aussi la beauté naturelle et la richesse culturelle du fenua », indique l’établissement.