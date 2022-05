Poerani Tehuiotoa, 1re dauphine de Ink Girl France

Avec la crise sanitaire, il a fallu deux années pour arriver au bout de ce concours. Les photos des sept finalistes publiées sur les réseaux sociaux depuis le 23 mai ont accumulé 130 000 vues. 7807 votes ont été comptabilisés pour cette phase finale. Des votes qui ajoutés à celles du jury comptent pour 50% de la note. Le jury qui compte 3 ancienne Ink Girl, dont Estelle Anania, Ink Girl 2017 devait noter les candidates sur 7 points. Les autres 50% proviennent de ceux comptabilisés sur le site Ink Girl France en 2020.

Les résultats ont été annoncés ce dimanche matin lors d’un direct sur les réseaux sociaux. Ink Girl France 2020/2021 est Klaara, représentante de la région Nouvelle Aquitaine. Sa première dauphine est Poerani Tehuiotoa, qui représente la Polynésie et la deuxième dauphine qui concourait pour la région Auvergne/Rhône Alpes, est Hélène.

Et l’élection change de formule pour élire la femme tatouée de l’année. A partir de ce mois de juillet, une femme tatouée sera choisie chaque semaine et ce sera aux internautes de choisir la femme tatouée de l’année via les réseaux sociaux. Plus de critère donc, mais il faudra avoir au moins 30% de son corps tatoué pour se porter candidate.