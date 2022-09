Hawaii : un kākau uhi, tatouage traditionnel, pour Jason Momoa

“Un moment fort dans ma vie. Partagé avec certains de ma famille”, a commenté Jason Momoa sur les réseaux sociaux. L’acteur américain originaire de Hawaii s’est fait tatoué et pas de n’importe quelle manière : il a reçu un kākau uhi, tatouage traditionnel.

Mainei Kinimaka source Instagram

C’est dans le cadre du Leica women foto project que ce moment a été capturé en photo par Mainei Kinimaka, surfeuse, actrice, et cousine de Jason Momoa.

“Le monde est saturé d’images d’un Hawaiʻi idéalisé, simplifié et fabriqué qui est raconté d’un point de vue étranger, pour adhérer à un récit lucratif créé par des étrangers. Il faut de l’humilité, du respect et de la patience pour plonger sous la surface et témoigner du vrai Hawaiʻi et de ses habitants. Je rêve souvent de mes ancêtres d’il y a très, très longtemps et je me demande à quoi aurait ressemblé leur monde. Je prends des photos aujourd’hui pour que les keiki (enfants) de demain puissent voir exactement à quoi ressemblaient les visages, les sourires et les histoires de leurs ancêtres – à partir d’une paire d’yeux comme les leurs”, explique la jeune femme de 24 ans en commentaire de ses photos.