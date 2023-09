Piri Huuti, un tatoueur marquisien dans le Sud de la France

Derrière le port et les traditionnels « pointus », qui ont fait sa réputation, le dédalle de ruelles colorées de Sanary abrite une enseigne atypique dans le paysage provençal : Toakiu Tatoo, spécialiste du patutiki. Le salon a été ouvert il y a sept ans par Piri Huuti, un tatoueur issu d’une longue lignée d’artistes marquisiens de Ua Pou :

« Pour le dessin j’ai appris tout seul, depuis que je suis petit. Ensuite, mes tontons m’ont appris à utiliser le matériel de tatouage. Quand je suis arrivé en France, j’ai pris mon envol. »

C’est l’armée et plus précisément la Marine qui a amené le Marquisien à venir en métropole en 2013. « J’ai fait l’armée sur Toulon pendant 4 ans. À côté de ça, durant mes temps libres dans l’armée, je tatouais mes collègues martins. À l’issue des 4 ans, j’ai voulu me lancer et ouvrir mon salon ici à Sanary-sur-mer ».

Crédit : Tahiti Nui Télévision

Et les clients viennent de loin pour se faire tatouer par Piri. Normandie, Bretagne, Paris…

« Moi, je viens de Saint-Raphaël. C’est ma troisième séance. Comme je suis d’origine tahitienne, j’avais envie d’avoir mes origines sur moi, raconte Jean-Jacques Cauquil. J’ai cherché et j’ai trouvé Piri. Il travaille superbement. C’était important pour moi la famille, l’esprit guerrier et la nature. Il a vraiment retranscrit ça. »

Fort de ce succès, l’agenda de Piri est rempli plus de quatre mois en avance. L’artiste travaille six jours sur sept, mais il se ménage tout de même un retour à Ua Pou pour se ressourcer en famille presque tous les ans…