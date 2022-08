Pirae : clôture du camp de vacances pour les adolescents issus des quartiers prioritaires

Organisé en partenariat avec l’association de jeunesse Tumuhiva, ce centre de vacances avec hébergement, implanté à Moorea, a permis à ces jeunes et adolescents de sortir de leur environnement quotidien durant 4 semaines et de découvrir, parfois pour la première fois, l’île sœur de Moorea.

Crédit : présidence de la Polynésie

Ce projet, porté par la commune, les services du Pays et le syndicat mixte en charge du contrat de ville de l’agglomération de Papeete, a mobilisé pleinement 16 personnels encadrants, moniteurs, éducateurs et animateurs de l’association Tumuhiva, qui avaient pour objectif de favoriser l’épanouissement des jeunes par le biais d’activités ludiques, sportives pédagogiques et de loisirs.

Il s’agissait notamment de proposer aux adolescents des ateliers leur permettant de se réapproprier la culture polynésienne ainsi que de promouvoir les valeurs liées au civisme, au respect d’autrui et à la solidarité, qui fondent notre République.

L’administrateur a salué cette initiative qui s’inscrit parmi les objectifs du contrat de ville et du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la commune de Pirae, instance visant notamment à promouvoir toutes actions en faveur de la jeunesse afin de prévenir le décrochage scolaire et la délinquance des mineurs.