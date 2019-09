Papeete étend ses espaces de promenade

Le maire de Papeete et plusieurs membres du gouvernement ont inauguré ce dimanche le dernier tronçon de la promenade du Front de mer. Cet aménagement a coûté 700 millions et devrait offrir plus d’espace aux piétons dans la capitale. Un nouveau chantier pourrait démarrer dans les mois à venir avec l’aménagement de Motu Uta pour les promeneurs et les sportifs. C’est en tout cas le souhait du maire de Papeete