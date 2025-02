Municipales 2026 : à Papeete, Michel Buillard avance « avec l’esprit vainqueur »

TNTV : Qu’est-ce qui vous a décidé à vous présenter aux prochaines municipales de Papeete ?

Rémy Brillant, candidat de la liste « Papeete na mua roa » : « Vous avez rappelé que Michel Buillard est maire depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je suis à ses côtés, dans son sillage. Il y a une confiance. C’est un couple maire-DGS qui doit fonctionner, ça a fonctionné dans le temps, donc il m’a effectivement proposé de prendre la relève. J’ai longtemps hésité parce que ce n’était pas dans mes plans. Et puis, je ne suis pas un homme politique, mais je suis passionné de la ville. Je suis passionné du travail au quotidien qu’on a dans les communes. Ce n’est jamais pareil, les jours sont différents. On a des petites victoires, des fois. C’est ça qui nous fait tenir, qui nous encourage à aller plus loin. C’est un nouveau défi, on va dire » .

TNTV : Avez-vous commencé à sillonner les quartiers ?

R.B : « Oui. Beaucoup de réunions se sont tenues, pratiquement dans tous les quartiers de la ville. Il me reste encore quelques quartiers à voir. Je pense que je suis bien accueilli, les gens me découvrent un peu sous un autre angle, c’est-à-dire qu’ils me voyaient plutôt technicien, administratif, et là dans le domaine de la politique. Donc, c’est quelque chose que je ne découvre pas complètement (…) j’essaie de me légitimer en tout cas pour ces élections » .

TNTV : Qu’est-ce que les habitants demandent ?

R.B : « Des fois, il y a vraiment une intelligence des usages, une intelligence collective. Et à chaque fois, ce sont des choses toutes simples, un abri de bus, des aires pour enfants. Des fois, c’est un peu plus compliqué quand il s’agit de travail, quand il s’agit d’hébergement, parce que ce n’est pas tout à fait de la compétence de la commune. Il y a aussi une fracture sociale, il faut en tenir compte. Ils me demandent de la tranquillité, plus d’attention à l’environnement, plus de propreté. Il y a des choses à faire sur la situation des SDF en ville, c’est vrai que ça devient flagrant. On n’est pas tout seuls sur ces sujets-là » .

TNTV : Ce sont des facteurs qui vous aideront à mettre votre programme en place ?

R.B : « Oui, en tout cas, le programme va se définir à l’issue de ces rencontres. Ça va beaucoup venir des gens. Je pense qu’aujourd’hui, on peut co-construire avec la population. Elle est en tout cas très motivée et on sent qu’il y a beaucoup de choses à prendre en compte » .

TNTV : Pensez-vous être l’homme de la situation ?

R.B : « Je pense. Je pense avoir fait quelque part mes preuves en tant que DGS. Je vois Tony Géros, il était lui-même DGS. Beaucoup de DGS deviennent aujourd’hui maires. Le métier se professionnalise avec des gens qui sont souvent issus des collectivités et qui ont mis du cœur à l’ouvrage (…) donc j’y vais avec l’esprit vainqueur en tout cas, et avec beaucoup d’ambition pour la ville de Papeete » .

TNTV : Justement, vous étiez quasiment au commandement de la ville en tant que DGS. C’est ce qui vous permet aujourd’hui d’être aussi sûr d’y aller pour la campagne.

R.B : « La liste menée était Ia Ora Papeete, signifiant en quelque sorte que Papeete est vivant. Et c’est vrai qu’en 1995, la commune était dans des difficultés, notamment financières importantes. Aujourd’hui, on est complètement sorti de ces difficultés. Les équipements de quartier, les quartiers sont aujourd’hui complètement équipés. On a fait beaucoup de travail. On est sur l’assainissement, on est sur le plan général d’aménagement également pour prévoir l’avenir. Donc, beaucoup de dossiers importants sont déjà lancés avec une situation relativement saine, tant au niveau financier que des équipements de la ville. Donc, je pense qu’il y a encore de quoi faire » .

TNTV : Pourquoi vous et pas René Temeharo, qui est conseiller municipal et qui avait longtemps été pressenti pour succéder à Michel Buillard ?

R.B : « Je pense qu’il faudra lui poser la question. Moi, je suis technicien. Je reviens sur cette question de confiance, je pense que c’est ça qui a fait décider le maire. Moi, je suis tous les jours à la mairie. Mon plat quotidien, c’est la commune. C’est peut-être cette proximité qui a fait décider le maire en ma faveur. Je n’étais pas forcément sur les rangs, effectivement. En tout cas, aujourd’hui, maintenant que j’ai accepté, j’y vais » .

TNTV : Avez-vous déjà fixé votre liste ? Si oui, avez-vous privilégié l’ouverture ou la continuité du travail de Michel Buillard ?

R.B : « En tout cas, le Tavana m’a donné complète liberté pour le choix des membres de cette liste. J’ai quelques personnes que j’ai déjà contactées. Je pense qu’il y a aussi nécessité d’ouverture. C’est important que les avis soient un peu diversifiés. On a aussi besoin de compétences. En tout cas, moi, je souhaite faire une forte représentation des quartiers. C’est là qu’est l’âme de la commune. Et je pense qu’il y a des personnes intéressantes et qui peuvent beaucoup apporter à la ville. Bien entendu, avec des entrepreneurs aussi, des gens qui savent, qui ont des compétences, qui peuvent se mettre au service de la commune » .