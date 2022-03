Oswald en concert à Tahiti et Moorea en avril

Oswald s’est fait connaître principalement avec son titre “I need your body” sorti en 2011. En 2018 son single Solo cumule plus de 21 millions de vue sur YouTube.

Le chanteur est peu à peu devenu l’un des artistes majeurs de la scène musicale caribéenne.







PRATIQUE

Oswald en concert

Vendredi 8 avril

Tahiti Pearl Resort

17 à 22h



Première partie assurée par Nohorai et Tuakana.



Billetterie



Dans tous les CARREFOUR Puunauia, Faa’a, Arue, Taravao, radio 1 Fare Ute

En ligne en cliquant ICI



Tarif debout 4500 Fcfp

Tables VIP (6 personnes) : 45 000 v

(6 personnes / 1 bouteille de champagne ou alcool fort + soft / Zone VIP / Service VIP)



À Moorea

Samedi 9 avril

Sofitel Kia Ora Moorea beach resort

de 12h à 16h30

Première partie : Nohorai et Foga.



Billetterie

Dans tous les CARREFOUR Puunauia, Faa’a, Arue, Taravao, radio 1 Fare Ute

Réception du Sofitel au 40 55 12 12

En ligne sur : ticket-pacific.pf

Tarif Debout : 4500 Fcfp