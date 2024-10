Originaire de Raiatea, un jeune pilote revient au fenua aux commandes d’un Airbus d’Air France

Originaire de Raiatea, Wilfred a choisi de partir jeune en métropole pour suivre une formation de pilote professionnel. Il est ensuite revenu au fenua où il a intégré la compagnie Air Archipels.

« Après huit années magiques à piloter entre les îles, j’ai ressenti le besoin d’évoluer professionnellement, raconte-t-il. C’est ainsi que j’ai été embauché par CityJet, une compagnie irlandaise basée à Dublin ».

Wilfred et sa famille. Crédit : Wilfred Liaut

Il rejoint ensuite Air France HOP!, une filiale d’Air France qui opère le réseau court-courrier de la compagnie.

« En 2019, la pandémie de Covid-19 a conduit Air France à redéployer ses effectifs au sein de sa filiale. Dans ce contexte, j’ai eu l’opportunité de passer une sélection pour intégrer la maison mère, Air France. En 2020, j’ai réussi cette sélection, mais il a fallu attendre mars 2023 pour que je reçoive une offre de poste d’officier pilote de ligne chez Transavia, la filiale low-cost d’Air France, ce qui m’a permis de découvrir les vols moyen-courriers ».

Crédit : Wilfred Liaut

Et après seulement 8 mois chez Transavia, il prend les commandes de long-courriers. Vendredi matin, Wilfred se posera ainsi pour la première fois de sa carrière en Polynésie en tant que pilote Air France. « C’est un moment que j’attends avec impatience, car revenir au Fenua comme pilote aux commandes est un rêve devenu réalité. Retrouver ma terre natale me remplit d’émotion et de fierté. »