Opération spéciale ce week-end pour financer la Saga

L’Ecole de voile de Arue, organisateur de la Saga, tiendra des stands dans les trois magasins Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia pendant trois jours : vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin.

Sur ces stands, les bénévoles proposeront :

– la vente de t-shirts Saga 2020,

– la récolte de goûters selon une liste et des quotas précis,

– la récolte de bons d’achats Carrefour à acheter au centre d’accueil de chaque magasin et à mettre dans l’urne mise à disposition,

– la récolte de dons monétaires.

Cette action réunira plus d’une centaine de bénévoles pour animer les stands et

gérer la logistique des goûters. C’est une étape très importante dans l’organisation de la

Saga. Outre les dons recueillis, cette opération permet de sensibiliser les petits et grands

au partage, à la générosité et donne l’opportunité à chacun d’apporter sa contribution.

Cette année ce sont près de 400 enfants qui pourront bénéficier de la Saga, qui se tiendra sous la forme de deux Centres de Loisirs Sans Hébergement, du lundi au vendredi. Le premier sera sur Papeari, du 6 juillet au 7 août. Le deuxième sur l’école de voile de Arue, du 6 au 10 juillet et du 3 au 7 août.