Opération Social Police 2000 : Journée aux manèges pour 200 enfants de Papeete

Venus de Titioro, Fariipiti, Mama’o, la Mission, St Amélie ou encore Tipaerui, 200 enfants de 5 ans et plus issus des quartiers défavorisés de Papeete, ont eu la chance de passer une journée récréative offerte par l’association Social Police 2000.

Au programme : petit-déjeuner, tours de manèges à volonté, déjeuner et distribution de barbes à papa.

Les enfants sont ravis : « Je me suis fait beaucoup de copains » confie un petit garçon. « On a fait le cheval, les voitures tamponneuses, le dragon… C’était super bien ! » ajoute un autre.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Cela fait 36 ans que Rodolphe Tutairi, président de l’association, organise ces journées pour sortir les enfants de leurs quartiers et leur offrir de bons moments : « On sait très bien qu’il y a des familles qui sont dans le besoin, qui n’ont pas les moyens d’emmener leurs enfants ailleurs, donc on est là. Mais c’est aussi grâce à nos soutiens, à nos sponsors qu’on arrive à organiser ces événements ».

Au fil des années, c’est devenu une tradition pour la famille Porlier d’ouvrir grand les portes de ses manèges aux enfants de l’association. « Quand tu vois leurs yeux briller, et quand ils sont dessus en train de s’amuser, on est heureux ! Je suis heureux de les voir comme ça ! » se réjouit Albert Porlier, propriétaire forain.

La prochaine sortie organisée par Social Police 2000 aura lieu le 21 décembre.