Motard d’exception, Ka’uilani Tom Sing Vien roule dans le globe de la mort

C’est sous les feux des projecteurs du chapiteau qu’il entre dans le globe de la mort, pour enfourcher sa moto. Ka’uilani est le premier tahitien à rejoindre la grande famille des acrobates et artistes du cirque de Samoa. Le jeune pilote, bien connu des épreuves de moto cross au fenua a été recruté après une compétition par Bruno Loyale en personne.

C’est à 8 ans que Ka’uilani découvre la motocross. Une passion qui l’amène cette fois du côté des artistes, dans une sphère métallique pour défier les lois de la gravité. « Pour se préparer à cette cascade, une dizaine de jours d’entraînement a suffi pour prendre les repères et bien se synchroniser avec les autres cascadeurs. Je me suis entraîné tout seul à prendre les positions, la vitesse à avoir, les stops. Au fur et à mesure que j’ai fait des tours, on a commencé à rouler à plusieurs, à 2, à 3 et à 5 la dernière » , raconte l’intéressé.

Son collègue Alejandro Eguino, motard argentin, est un expert du numéro. Il partage son expérience pour former la nouvelle recrue. « Il est très bon, c’est un bon élève, c’est moi qui lui enseigne les techniques, et il comprend bien ce que je lui dis, lorsqu’il faut s’arrêter, ou y aller, là où il faut regarder… Il est vraiment excellent » , confie ce dernier.

– PUBLICITE –

(Crédit : TNTV)

Ce mardi, Kauilani a fait sa 2e entrée devant la piste aux étoiles. L’aventure du cirque débute pour ce pilote, bientôt chevronné.