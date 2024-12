Le cirque de Samoa débarque à Moorea

Avant de faire le show à Tahiti, la troupe du Grand Cirque de Samoa sera exceptionnellement en avant-première dès cette semaine sur l’île de Moorea.

Au programme de ce show inédit spécial fêtes de Noël : duo aérien d’acrobates du Vietnam, clown trompette, jongleur, championne de Hula Hoop, bols vietnamiens, saut périlleux sur planche à bascule, danse Siva Samoa, corde lisse et magie comédie.

PRATIQUE

Cirque de Samoa

Salle omnisports de Afareaitu, Moorea

Les 18, 19 et 20 décembre, à partir de 19 heures

Billets en vente à 1 500 F pour les enfants -12 ans et 2 500 F pour les adultes

Billetterie en ligne sur www.ticketpacific.pf et dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute