Le cirque de Samoa fait son retour du 23 décembre au 9 février

On voit leurs tentes s’installer depuis plusieurs semaines à Outumaoro, et on connait désormais leurs dates de représentation ! Le cirque de Samoa revient au fenua, du 23 décembre 2024 au 9 février 2025, sous son grand chapiteau climatisé, pour un show de 2 h 30.

Au programme de ce nouveau spectacle : l’effrayante Sky Wheel en équilibre à plusieurs mètres au-dessus du sol, l’Homme-Araignée qui défie le vide en grimpant jusqu’en haut du chapiteau, une troupe de 8 incroyables acrobates vietnamiens, Sénora Alegria la jongleuse du Mexique, Mlle Stefanovitch la championne de hula-hoop du Brésil ou encore le Globe de la Mort avec cinq motos.

Et pour la toute première fois, un Tahitien va faire partie de la troupe du Cirque de Samoa : le jeune Ka’uilani Tom Sing Vien se retrouve en effet parmi les 5 motards du Globe de la mort.

Tarifs à partir de 1 500 francs pour les enfants de -12 ans et 2 500 francs pour les adultes. Réservations ICI ou dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute