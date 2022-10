Moorea : la défiscalisation pour la rénovation de l’ancien hôtel Cook’s bay

Dans un communiqué, le haut-commissariat annonce une aide fiscale au programme de rénovation de l’hôtel Cook’s Bay.

En travaux depuis mars 2021, la mise en service de l’hôtel est prévue courant du premier trimestre 2023.

Le coût total du programme d’investissement, qui porte également sur l’acquisition d’équipements

mobiliers, s’élève à un peu plus d’1 milliard de Fcfp, et l’aide fiscale nationale apportée s’élève à 295

millions Fcfp. Avec l’agrément délivré, l’État concourt à la création de 21 emplois, souligne le communiqué.

L’établissement hôtelier comportera 38 chambres réparties sur des bâtiments à trois niveaux, une piscine et un centre de restauration sur le motu situé en face de l’hôtel. Il sera classé en catégorie 3 étoiles. Le positionnement sur le créneau de l’hôtellerie de moyenne gamme permet d’offrir aux touristes une alternative aux hôtels de haut standing installés à Moorea. Une offre intermédiaire aujourd’hui peu existante sur l’île.



Herevai Charter reçoit également un agrément au titre de la défiscalisation nationale pour l’extension de sa flotte : deux navires de plaisance destinés à être exploités en fin d’année 2023.

Le programme d’investissement, dont le coût s’élève à 103,5 millions Fcfp, a pour objectif d’étendre la flotte de la société afin de répondre à la demande croissante des touristes pour des prestations de type croisière privée.

Enfin, l’État apporte son soutien au secteur du transport maritime interinsulaire en accordant

une aide fiscale à la société Tuhaa Pae pour l’acquisition de matériel de transport de marchandises et de stockage, nécessaires pour renouveler les équipements de la société, améliorer les conditions de travail des équipages et répondre pleinement aux besoins de la population des îles Australes.

Le coût total du programme d’investissement s’élève à 140,9 millions Fcfp, dont 105,1 millions Fcfp

sur la première tranche, qui fait l’objet d’un agrément fiscal. L’aide fiscale apportée pour la tranche 1 s’élève à 41,6 millions Fcfp.