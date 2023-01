Météo : vigilance orange à Rapa et jaune sur la Société, les Australes Ouest et les Tuamotu Ouest

« La Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) est bloquée sur la façade Ouest du territoire, entretenant un temps perturbé entre Société et Australes », selon Météo France Polynésie. A Rapa, il est tombé 112 millimètres en 12 heures, « dépassant les seuils orange de vigilance ». Et cet épisode « durera encore quelques jours ». En outre Rapa passe en vigilance jaune pour les vents violents. Des rafales pouvant atteindre les 100 kilomètres/heure sont en effet attendues.

L’archipel de la Société, les Australes Ouest, et les Tuamotu Ouest sont pour leur part placés en vigilance jaune fortes pluies. « L’épisode perturbé qui intéresse ces régions reste stationnaire et engendre des précipitations qui peuvent donner d’importants cumuls », souligne Météo France Polynésie qui appelle à la prudence. Plus de détails sur www.meteo.pf.