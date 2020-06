Messe de fin d’année pour le collège Anne-Marie Javouhey

Les responsables ne s’y attendaient pas : l’église Maria No Te Hau est pleine. L’année a été hachée par un long confinement, mais les 800 collégiens d’Anne Marie Javouhey n’ont pas boudé la messe de fin d’année scolaire, ce mercredi. Un moment de communion et de partage pour ces élèves qui se retrouvaient tous ensemble, pour chanter et prier.

Et même si au culte, il n’est toujours pas possible de se donner la main, protocole sanitaire oblige, tous gardent en mémoire l’effort consenti pour traverser une épreuve sans précédent. « C’est le plus beau cadeau. On était beaucoup plus proches aussi bien en distanciel qu’en présentiel. C’était un moment inoubliable » confie Thierry Heiarii Pousset, directeur du collège Anne-Marie Javouhey.

La messe de fin d’année se poursuit jusqu’à vendredi et la semaine prochaine. Les écoles, collèges et lycées catholiques viendront chacun à leur tour clôturer l’année scolaire 2019-2020. Une année particulière qui restera gravée dans les mémoires…