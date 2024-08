Des milliers de chrétiens réunis pour célébrer l’Assomption

Deux imposants cortèges regroupant les fidèles d’une « grande partie des paroisses de Tahiti » se sont élancés des deux côtes de Tahiti pour se rejoindre au Parc Paofai à Papeete. Le lieu choisi pour accueillir la statue de la Vierge Marie arrivée à bord d’une pirogue.

La procession s’est ensuite dirigée vers l’église Maria No Te Hau, à la Mission, où les participants se sont regroupés pour un moment de communion.

Ce grand rassemblement avait été pensé avant la crise Covid, mais l’épidémie avait empêché qu’il se tienne, jusqu’à ce jeudi. « C’est un jour de fête. C’est comme si tous les catholiques fêtaient la joie de notre entrée dans le ciel (…) Nous sommes sous la protection de Notre Dame de la Paix. C’est donc un message de paix », s’est réjoui le père Landry Boyer.

– PUBLICITE –

L’Assomption commémore le terme de la vie sur terre de la Vierge Marie, une figure tutélaire primordiale chez les pratiquants. Comme pour Suzanne, l’une des coordinatrices de l’évènement ». « Je n’ai plus de mère dans ce monde et c’est elle qui la remplace (…) Un jour, un enfant m’a dit : ‘Maman Marie, c’est comme une infirmière. Elle soigne les blessures du cœur’. Un garçon de 8 ans qui parle comme ça, c’est beau », a-t-elle souri.

« Cela fait chaud au cœur de voir toute cette ferveur chez les Polynésiens et cet attachement à la Vierge Marie (…) Ce n’est pas tous les jours que nous essayons de regrouper tout le monde », a renchéri Boniface Tehei, le responsable du Comité diocésain de la pastorale des jeunes.

Et des jeunes, justement, il y en avait pour sa plus grande satisfaction : « Ils sont la relève de l’Église et ils sont là quand on fait appel à eux ». « Il faut aussi que l’Église essaye de regarder dans le même sens que les jeunes, essayer de montrer que l’Église n’est plus l’Église traditionnelle que nos parents ont connue », a-t-il ajouté.

Cette journée avait une saveur particulière, car elle marque aussi les 190 ans de la première messe célébrée par les missionnaires à Rikitea (Mangareva). Pour l’occasion, l’archevêque de Papeete, monseigneur Jean-Pierre Cottanceau, s’est rendu sur place.