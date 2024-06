Des contenus pas vraiment catholiques sur la page Facebook… de Maria No Te Hau

La page Facebook de la Paroisse Maria No Te Hau, suivie par plus de 8000 personnes, affiche depuis près de deux semaines des contenus loin d’être catholiques. On y trouve actuellement une vingtaine de vidéos de femmes en petites tenues et/ou dans des positions lascives.

Contacté, un administrateur de la page explique que celle-ci a été piratée et qu’il n’a plus la main sur les contenus qui y sont publiés.

Une vingtaine de vidéos ont été mises en ligne. (Capture d’écran/TNTV)

« Nous avons fait un signalement auprès de Facebook, mais cela prend du temps pour que ce soit rectifié », dit-il. « Beaucoup de paroissiens nous ont contactés. On leur a expliqué les choses et ils ont compris. C’est quand même une page à vocation religieuse », ajoute-t-il.

La page aurait été piratée le 15 juin, soit le jour « du relai de Flamme » olympique en Polynésie, selon l’administrateur. Le hacker ne s’est pas manifesté auprès de celui-ci.