Cheffe d’établissement stagiaire en Normandie, le nouveau défi de Hiriata

Hiriata Irihau-Marae a réussi le concours d’entrée pour devenir chef d’établissement dans un collège il y a maintenant quelques semaines. Elle fait partie des 600 candidats à l’échelle nationale retenus sur les 3 500 inscrits au départ. En Polynésie française, 2 candidats en été retenus sur 30. Une fierté pour la jeune femme de 38 ans : « Je suis affectée dans un collège de 530 élèves en tant que principale adjointe, en Normandie. Donc pendant une année, je serai stagiaire. Et je dois faire une deuxième année pour prétendre à un mouvement ».

Hiriata a déjà 14 années d’expérience dans l’enseignement : institutrice en 2010 puis professeure des écoles, et enfin directrice d’école en 2016 sur l’atoll de Ahe. Ambitieuse, c’est de retour sur son ile natale Raiatea qu’elle décide de se lancer un autre défi : « En tant qu’enseignant, on a toujours envie de faire plus, pour notre satisfaction personnelle, c’est ça qui m’a poussé à toujours relever des défis ».

Sa réussite, elle la partage avec ses proches. Pour son époux Harrington qui l’accompagnera quelques mois, c’est un sacrifice qui en vaut la peine : « On aime se lancer des défis, passer des concours… On y va, sans regrets ».

La future cheffe d’établissement aborde néanmoins ce séjour avec quelques appréhensions : « Je redoute un peu qu’on ne m’accepte pas telle que je suis, une Polynésienne. Je ne connais pas trop la mentalité des gens là-bas, mais je suis prête un peu à m’imposer, à apporter du soleil dans leur vie, et aussi à m’adapter à eux ».

Hiriata et sa famille s’envoleront dimanche prochain pour l’Hexagone.