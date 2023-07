Mentions « Très bien » : les nouveaux bacheliers, médaillés

Le ministre de l’Éducation, le président de l’assemblée de la Polynésie française, et même la doyenne de l’inspection pédagogique et représentante du vice-rectorat de la Polynésie… Les officiels avaient fait le déplacement ce mercredi pour les bacheliers, leur offrant une cérémonie en bonne et due forme pour cette remise de médailles à la « future élite polynésienne ».

« Aujourd’hui est un jour spécial à plus d’un titre. Il s’agit pour nous de célébrer plus généralement l’obtention de votre baccalauréat et de saluer plus particulièrement ceux qui ont obtenu des notes leur permettant d’avoir une option qui reconnait un parcours d’excellence qui a sûrement débuté avant le lycée et qui se poursuivra dans vos études post-bac, j’en suis certain », a déclaré le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia.

Pour cette année scolaire 2022-2023, ce sont 3 319 qui étaient inscrits en Polynésie pour les épreuves de terminale au baccalauréat, dont 1 216 en filière général, 823 en filière technologique et 1 280 en filière professionnelle. Le taux de réussite de la voie générale marque une hausse de 1,7 point, s’élevant à 95,0% (contre 93,3% en 2022). Celui de la voie technologique est de 86,6% (91,7% en 2022). Celui de la voie professionnelle s’élève à 80,6% (82,0% en 2022). Au final, 2 872 candidats ont été admis, soit un taux d’amis à 87,4%.

Crédit : présidence de la Polynésie

1 567 lauréats ont obtenu une mention, dont 26 la mention « Très bien avec les félicitations du jury » avec une moyenne égale ou supérieure à 18/20, et 185 la mention « très bien » pour une moyenne au moins égale à 16/20. Soit un total de 211 lauréats avec mention « Très bien ». « Je vous encourage à persévérer, à poursuivre votre effort, le baccalauréat n’est qu’une étape, un passeport pour vous permettre d’entrer dans l’enseignement supérieur… Vous êtes l’avenir de notre fenua, nos dirigeants de demain, je vous encourage à vous engager pleinement de vos études et à poursuivre votre idéal afin d’atteindre votre propre accomplissement, il s’agit de gagner sa liberté et d’obtenir par le savoir : le choix. », a conclu le ministre.