Forum post-bac 2024 : des nouveautés dans les secteurs d’avenir

Ce sont plusieurs centaines d’élèves, de première et de terminale, de tous les lycées publics et privés de Tahiti, ainsi que de nombreux étudiants qui ont répondu présents, jeudi matin, à l’occasion du « Forum post BAC 2024 » qui leur est spécialement consacré, afin de les informer et les préparer à leur orientation future.

En guise d’ouverture, le ministre Teriipaia a salué le travail remarquable mené par les agents de la DGEE et a remercié chaleureusement l’ensemble des exposants pour leur contribution à la réflexion et au choix des étudiants pour trouver leur voie après le Bac : « Notre Pays, dans sa quête constante de développement et de prospérité, a un besoin impérieux que ses forces vives soient formées, éduquées, et prêtes à relever les défis de demain », avant de conclure « Vous, chers jeunes, vous êtes l’incarnation de ces forces vives. Vous représentez l’avenir du Pays, notre avenir commun ».

Ce forum est l’occasion pour les élèves et leurs parents d’y recueillir un maximum d’informations indispensables à la préparation de l’orientation post Bac, au travers de rencontres avec des professionnels de l’Éducation et de la formation.

À l’occasion de cette nouvelle édition, qui se déroulera jusqu’au samedi 28 janvier, de 7 heures 30 à 16 heures (et de 8 heures à 13 heures le samedi), sous le grand chapiteau de la Présidence.

Les élèves peuvent s’appuyer sur l’expertise de plus de 90 exposants répartis dans différents espaces à thème. Ils y trouvent des informations touchant aux secteurs de l’Art, de l’Économie, de l’Environnement, du BTP, du Tourisme, etc. Une occasion également de se renseigner sur la vie étudiante à l’international.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le Forum est organisé selon plusieurs espaces :

– Orientation et Ateliers d’orientation ;

– Arts, Culture, Communication, Lettres média ;

– BTP, Industries, Transports ;

– Droit, Fonction publique ;

– Economie, Commerce et Gestion ;

– Nature, Agriculture et Environnement ;

– Santé et Social ;

– Sciences technologiques ;

– Tourisme, Restauration, Loisirs et Hôtellerie ;

– Vie étudiante (bourses, transports, représentants du Canada, Australie…) ;

– Insertion professionnelle (et le samedi la VAE).

Des temps spécifiques sont réservés à tout public : le jeudi de 11 h 30 à 13 heures, du vendredi de 12 heures à 15 heures, et le samedi de 8 heures à 13 heures.

