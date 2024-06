Épreuve de philo et dernière ligne droite pour les bacheliers du fenua

Kant, Schopenhauer, Kierkegaard ou Sartre : des noms connus – ou non – des lycéens qui se sont présentés à l’épreuve écrite de philosophie du baccalauréat, ce mardi. Quatre heures d’épreuve pour se creuser les méninges sur les questions suivantes : connaître la vérité nous rend-il plus libre ? Peut-on préférer la justice au bonheur personnel ? Décide-t-on d’être heureux ? Ou encore, le savoir nous rend-il égaux ?

Autre option, le commentaire de texte, avec Freud et Merleau-Ponty au menu. Si l’ampleur des connaissances à maîtriser est énorme, pas de stress pour la plupar des lycéens interrogés en sortie d’épreuve. Le coefficient de la matière est dérisoire si elle n’est pas choisie en spécialité, d’auant plus que le contrôle continu participe à 40% de la note finale.

« Pour ma part, sur les sept sujets qu’on avait à réviser pour cette année, je me suis beaucoup intéressé à la justice, la liberté et la vérité, glisse Keapanui. Et aujourd’hui, sur les trois sujets qui sont sortis, la vérité, la liberté et la justice sont tombés. Donc, pour ma part, à l’annonce des questions, il y a quand même de la pression qui retombe » , confie-t-il. La vérité, en tout cas, pour moi, c’est une réelle quête. En tout cas, si on doit prendre la définition propre de ce que serait la philosophie, c’est être à la recherche de la vérité toujours, constamment » .

Vehinatea, elle, a choisi le commentaire de texte de Merelau-Ponty. « Assez inspirant, estime-t-elle a posteriori. Il montrait vraiment la puissance, malgré le fait qu’on modifie quand même la nature et tout ce qui est OGM (…) malgré le fait qu’on modifie toute la nature, elle reste tout de même plus forte et elle montre sa puissance » . De quoi rassurer les parents. « Je pense que, en vrai, j’ai géré l’examen… mais je ne promets rien » , sourit-elle.

Les épreuves écrites de spécialités auront lieu du 19 au 21 juin. Le Grand oral, lui, aura lieu du 24 juin au 3 juillet. Enfin, pour le baccalauréat professionnel, les épreuves écrites se terminent le 26 juin 2024.