Mataiva : le nombre de parcs à poissons limités à 17 jusqu’en 2028

En 2018, une première zone de pêche et un comité de gestion ont été mis en place à Mataiva, motivés par le constat d’une diminution importante des ressources halieutiques dans le lagon de cette île.

Les mesures de pêche portaient sur la création de six zones, dont la zone du village de Pahua incluant la passe et les zones de hoa, dans lesquelles l’usage de parcs à poissons et de filets sont interdits pour une durée de cinq ans.

Depuis, les pêcheurs et le tāvana de l’île relatent une amélioration de la situation avec notamment plus de poissons et de tailles plus importantes.

Le 25 septembre 2023, le comité de gestion s’est réuni et a émis le souhait de prolonger les règles existantes pour cinq années supplémentaires, et de limiter le nombre total de parcs à poissons sur l’île à 17 et le nombre de parcs par ménage à un. Ces propositions ont été soumises à la population via une réunion publique, puis une consultation publique d’un mois, qui a émis un avis favorable au projet.

Ainsi, l’arrêté pris par le Conseil des ministres reconduit les règles déjà en place jusqu’au 31 décembre 2028, et limite le nombre de parcs à poissons sur l’île à 17 et le nombre de parcs par ménage à un.