L’essor des produits de la mer contraint par la taille du port de pêche

Sur les quais du port de pêche de Papeete, les professionnels ont le sourire. En effet, la production a le vent en poupe : de 4 700 tonnes en 2020, les volumes de poissons ont atteint les 7 081 tonnes en 2023.

L’effort de pêche s’est accru ces dernières années porté par une volonté politique de développer le secteur. La flottille polynésienne compte aujourd’hui 80 thoniers en exploitation. « La logique veut que ça continue puisque de nouveaux bateaux doivent être mis en exploitation. Tout dépend ensuite des rendements qui sont liés aux phénomènes climatiques. Mais en tous les cas, cela ne devrait pas baisser » affirme Stéphane Perez, président de la société du Port de pêche de Papeete.

Pour continuer sur cette lancée, c’est sur l’export que les regards se tournent. Tirée par la hausse du prix du poisson à l’échelle mondiale, la recette des exportations a bondi de 36% en valeur en 2022, soit 2,4 milliards de Fcfp.

« Aujourd’hui, 95% des exports sont du réfrigéré par avion vers les États-Unis. Il y a encore de la demande sur certaines espèces, le thon rouge notamment, pas forcément le thon blanc. Il y a encore des capacités d’augmentation de fret avec le nombre de lignes, donc c’est pour l’instant pas encore limitant. Mais si on augmente encore la production et les exports, il faudra clairement trouver d’autres marchés donc d’autres pays, mais peut-être également d’autres produits » indique Cédric Ponsonnet, directeur des ressources marines.

Preuve que la politique sectorielle de la pêche hauturière a porté ses fruits, les professionnels tirent un bilan positif. « Par rapport à l’année 2022, en 2023, on a fait environ 20 à 30% d’exportations supplémentaires en termes de volumes. On le fait toujours dans une démarche de pêche durable et qualitative. C’est une progression qui est constante et consolidée. À nous de continuer le travail maintenant » déclare Yann Ching, directeur général de Vini-Vini.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour continuer sur cette progression et atteindre les objectifs du Pays, à savoir tripler les capacités de pêche, il faut plus de navires, plus de marins et plus d’infrastructures sur les quais. Et c’est là tout le problème car le port de pêche manque d’espace. Un problème que les professionnels n’ont pas manqué de le rappeler lors des visites du président Emmanuel Macron, du ministre des Outre-mer et plus récemment du ministre de la Mer Hervé Berville. « On est contraint au niveau géographique puisqu’on est entouré d’une zone industrielle et par la mer. Peut-être que l’une des solutions pour l’agrandir serait d’avoir une emprise sur la mer » précise le président de la société du Port de pêche de Papeete. « Aujourd’hui, le port tel qu’il est ne pourra pas permettre de tripler les capacités. Il y a encore une certaine marge. On discute là-dessus. On pourra trouver des solutions à court terme. Si vraiment, on envisage de tripler cette flotte, il y aura des aménagements significatifs à faire dans les prochaines années » précise de son côté le directeur des ressources marines.

Les nouvelles orientations stratégiques pour les cinq prochaines années sont en discussion avec les professionnels du secteur, mais en dehors de quelques aménagements, l’extension du port a peu de chance d’y être.