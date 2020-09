Maisons familiales rurales : les directeurs certifiés après 2 ans de formation

À l’issue de deux années de formation, les huit directeurs des Maisons Familiales Rurales ont soutenu leur mémoire les jeudi 17 et vendredi 18 septembre devant un jury composé de représentants du ministère du Tourisme, du Service Formation et Développement, de l’Union Nationale des MFR, du CPMFR et des MFR.

L’ensemble des directeurs ont obtenu le précieux sésame leur permettant d’exercer leur profession.

Pour Temauri Foster, président du Représentées auprès des pouvoirs publics par le Comité Polynésien des Maisons Familiales Rurales (CPMFR): « ce dispositif de formation est un investissement certes, mais nécessaire afin de garantir un fonctionnement durable des établissements scolaires MFR. Le CPMFR continuera de mettre en place ce type de dispositif à l’attention du personnel et des bénévoles en MFR avec le soutien du Pays et de l’Union Nationale des MFR. »

Présentes depuis 39 ans en Polynésie française, les Maisons Familiales Rurales sont des

établissements scolaires privés rattachés à l’enseignement agricole. Ces dernières proposent des formations sous statut scolaire de la 4e au CAP dans les secteurs de l’agriculture et des services à

la personne. Ces formations sont organisées sur le principe d’alternance qui suppose un lien étroit

entre le vécu en entreprise et la formation théorique. Les MFR sont implantées à Papara,

Vairao, Rurutu, Tahaa, Huahine et Hao.

Le réseau des MFR ne se limite pas à la Polynésie française mais s’étend à travers le monde. On

compte plus de 1000 associations implantées dans 40 pays différents. Cependant, les MFR oeuvrent

pour les mêmes objectifs : l’enseignement, l’éducation et le développement des territoires.