Limitation de vitesse de navigation entre Tahiti et Moorea : le Pays rencontre les armateurs

Cette rencontre a été organisée suite à des plaintes remontées au Port autonome et au ministère, par divers utilisateurs du port, sur le non-respect de la limitation de vitesse de navigation des bateaux à l’entrée et à la sortie de la passe et dans la zone portuaire.

En effet, la délibération du 27 juillet 1978 portant réglementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française, précise que la circulation dans les lagons de Polynésie française doit s’effectuer selon les principes suivants : « la vitesse doit être inférieure à cinq nœuds à moins de 70 mètres du rivage ou à moins de 70 mètres des installations de pêche fixes ou mobiles et des ouvrages portuaires. » De plus, il a été constaté que les ressacs permanents, provoqués et augmentés par la vitesse de navigation, ont contribué à l’accélération de l’usure des infrastructures du Port autonome ainsi que du littoral faisant face à la passe.

Au cours des échanges les armateurs ont fait part, au regard de la limitation de vitesse de navigation, des contraintes de gestion qu’ils rencontrent en matière de respect des horaires, mais également des contraintes techniques liées aux types de navires mis en exploitation et leur manœuvrabilité (catamarans ou monocoques).

Cette rencontre a aussi été l’occasion d’identifier et de débattre sur les difficultés rencontrées, au quotidien, par les armateurs dans l’utilisation et la gestion des infrastructures portuaires à Papeete comme à Vaiare.

Les parties prenantes ont décidé de se revoir très prochainement afin de définir de nouvelles conditions de navigation dans le périmètre de la circonscription portuaire et dans le respect des dispositions réglementaires.