L’Ifremer ouvre ses portes au grand public à Vairao

Pionnier au fenua de la recherche marine et aquacole, l’Ifremer fête cette année ses 40 ans de présence sur le sol polynésien. Pour célébrer l’évènement, l’établissement ouvre ses portes à la population.

Ce vendredi, le ministre de l’Agriculture et des Ressources marines, Tevaini Teai s’est ainsi rendu à Vairao où il a été accueilli par le directeur du centre de recherches, Phlippe Moal.

« L’objectif de ces deux journées portes ouvertes est de mettre l’accent sur le partage des avancées scientifiques dans les domaines marins et aquacoles avec le grand public. En plus de célébrer les 40 ans de l’Ifremer, elles sont également associées à la Journée mondiale des océans, célébrée chaque année le 8 juin », indique un communiqué de la Présidence.

Plusieurs ateliers scientifiques sont proposés aux visiteurs portant sur différentes thématiques. Santé des océans et des espèces aquacoles ; écloserie de bivalves et ostréiculture tropicale ; adaptabilité des espèces au changement global ; aquaculture de restauration ; élevage et production d’holothuries, l’Ifremer œuvre dans de nombreux domaines de recherches.

Des travaux vulgarisés par les scientifiques de l’Institut pour les rendre davantage accessibles au grand public.