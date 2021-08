L’État accorde la défiscalisation pour la rénovation de l’ancien hôtel Prince Hinoi

L’aide fiscale a été accordée à la société Pierline pour la rénovation et la réhabilitation de l’ancien hôtel Prince Hinoi. L’établissement, dont l’ouverture est envisagée pour fin 2022, sera renommé “Maitai Express Tahiti”.

Le coût total du programme d’investissement, qui porte également sur l’acquisition d’équipements mobiliers, s’élève à 833 millions de Fcfp. La réouverture de l’établissement permettra de créer 18 emplois.

L’hôtel sera classé en catégorie 2 étoiles et comportera 55 chambres et 8 suites. Il se positionne ainsi sur le créneau de l’hôtellerie de moyenne gamme et offrira une alternative aux hôtels de haut standing et aux pensions de familles.