Les goélettes des îles de retour après les fêtes

Après avoir passé les fêtes de fin d’année en mer, les goélettes sont enfin de retour à quai. Pour ces marins qui sillonnent l’ensemble des archipels toute l’année l’océan est leur seconde maison. Pour Ignace Ahiefitu, officier en second sur le Taporo VIII, « être en mer, c’est une fête, c’est un plaisir. »

Pour les populations isolées, ces géants des mers et leurs mille tonnes de marchandises sont associés à des fêtes de fin d’année réussies : « Les navires sont un peu comme la hotte du Père Noël », remarque Ignace.

Même constat pour Tony, marin sur la ligne des Raromatai : « Quand ils nous voient, ils sont contents. Ils n’attendent que ça ! ».

Au pied des navires, quelques clients attendent leur marchandise. Pour Marutea, originaire de Fakahina, le troc aura encore bien marché puisque cette année le menu sera composé de langoustes. « On envoie de la nourriture dans les iles et ils renvoient des langoustes ou du poisson ».

Pour les marins qui auront également ramené des mets de choix pour leurs proches, la dernière mission consiste à vider les cales et briquer leurs navires sans oublier de réaliser un entretien des moteurs avant de prendre des vacances bien méritées. « La vidange, c’est toujours en fin d’année, explique Veteari Garnier, mécanicien sur le Taporo VIII. Normalement, périodiquement, c’est tous les 6 mois mais on essaie de tenir une année entière. On redonne une seconde vie au moteur. »

Ces navires repartiront dans une dizaine de jours pour retrouver les archipels et leurs habitants.