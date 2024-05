Les Polynésiens invités à faire des dons pour la Nouvelle-Calédonie

« L’objectif de cette action est d’apporter un premier soutien urgent à nos amis du Caillou dans le contexte de crise. Malgré l’annonce d’absence de pénurie alimentaire dans un communiqué du gouvernement de la NC, nous souhaitons avant tout apporter notre aide aux milliers de personnes qui ont perdu leur emploi et qui n’auront plus les moyens financiers de se nourrir convenablement », indique, dans un communiqué, l’équipe à l’initiative de la collecte.

Celle-ci se déroule « du lundi au jeudi de 8h à 13h et le vendredi de 8h à 13h et ce, jusqu’au lundi 3 juin 2024 inclus » dans les locaux de la société de transit Sat Nui. Les conteneurs de dons pourraient quitter la Polynésie le 23 et 29 mai, ainsi que le 5 juin.

« Il faut prévoir une semaine de navigation environ sauf intempéries et ensuite quelques jours pour le dédouanement. Ce qui nous amènerait à une première distribution à la fin de la première semaine de juin », soulignent les organisateurs.

Les dons doivent être des « denrées non périssables » tels que le riz, les pâtes, les conserves et les aliments pour bébé. Les médicaments, vêtements chauds, couvertures et autres produits d’hygiène sont aussi les bienvenus.

Pour toute information, contactez le 87 774 554, ou par mail à [email protected].